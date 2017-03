Weretilneck: “Nos castigan por defender los intereses provinciales”



Río Negro fue excluida hoy por el Gobierno Nacional de la firma de los convenios del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial para el trimestre abril-junio. Esta medida carece de fundamentos técnicos, ya que el Gobernador había sido convocado para la rúbrica, pero luego se dio de baja la invitación. De esta manera el Poder Ejecutivo informó en su página oficial de la separación de la provincia.



“Si bien Río Negro ha cumplido con todos los requerimientos y metas planteados para acceder a un nuevo período de refinanciación de la deuda provincial, en las últimas horas fue excluido del acto de firma de los convenios respectivos por parte de Nación” dice el parte oficial.



Agrega que “La suspensión de la firma del convenio se produjo luego de una discusión con funcionarios nacionales que le cuestionaron al Mandatario Provincial sus reclamos en torno a la situación de la fruticultura provincial”.



“Nunca hemos promovido las protestas contra Nación, todo lo contrario. Hemos sido siempre el primer muro de contención para que los reclamos se realicen de la manera adecuada. Pero eso parece no importarle a algunos. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de los rionegrinos, porque nos debemos a ellos”, indicó el Gobernador Weretilneck al respecto.



En diálogo con FM Del Sol de Villa Regina, Weretilneck sostuvo que “hemos sido muy críticos de la política nacional en fruticultura, pero siempre lo hemos hecho con respeto y seriedad. Pero me parece que alguien ha llamado a Nación para decir que nosotros estábamos al frente de las movilizaciones y que queríamos complicar la visita de la Presidenta Cristina Fernández a Roca, entre otras mentiras. Por ello, un sector en la Rosada planteó que Río Negro fuera castigada por defender la fruticultura”.



La no prórroga del convenio de desendeudamiento por parte del Gobierno Nacional a la Provincia, implica que la Provincia debería abonar un total de $85.159.420 durante el segundo trimestre del año y un total de $254.413.626 en lo que resta del año, en caso de que tampoco se prorroguen el tercer y cuarto trimestre del año.



Asimismo, cabe destacar que la Provincia no ha recibido ninguna notificación por parte del Gobierno Nacional acerca de incumplimiento en la provisión de información a la que se comprometió de acuerdo al convenio firmado, no habiendo ninguna clase de impedimento formal para conseguir la prórroga en el pago de amortización e intereses para el segundo trimestre del año.

Polémica en Allen por la fecha de las elecciones La intendenta Sabina Costa fijó por resolución que la renovación de autoridades municipales será el 5 de julio.







Por resolución y sin tener en cuenta lo que establece la Carta Orgánica Municipal, la intendenta de Allen, Sabina Costa, fijó el 5 de julio como fecha de elecciones para renovar las autoridades locales. La acción de la jefa comunal causó malestar entre algunos concejales que insisten en que determinar cuándo serán los comicios es una atribución exclusiva del Poder Legislativo local.



En horas del mediodía de ayer Costa envió al Concejo Deliberante una resolución refrendada por todos los secretarios que componen su gabinete, mediante la cual convocó a elecciones para el próximo 5 de julio. Para darle sustento a la resolución la intendenta apeló al artículo 140 de la ley 2.431 (Código Electoral y de Partidos Políticos) de la provincia de Río Negro. Según planteó la intendenta en la resolución la Ley mencionada "rige como marco legal reconociendo que el llamado a elecciones es facultad del Poder Ejecutivo Municipal" y agregó que el artículo 140 establece- entre otros puntos - que dicho Poder llamará a elecciones definiendo la fecha de los comicios, que deben realizarse en un plazo mínimo de 90 días y un máximo de 120 días de anticipación al acto eleccionario.



Embarazada y su hijo mueren arrollados en Ruta 22 La mujer y sus dos chicos cruzaban la calzada. El otro hermanito, de 8 años, alcanzó a salvarse.







Muerte y desolación, un vacío inexplicable y ninguna respuesta a la fatalidad. Todo eso se conjugó ayer por la tarde en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, luego de que una camioneta embistiera a una madre embarazada de tres meses y a su hijo de 9 años. Ambos fallecieron en el acto y otro hijo de la mujer, también menor de edad, salvó su vida de milagro.



Habían pasado algunos minutos de las 16 y Raúl, un empleado rural que trabaja en la chacra de un productor allense de apellido Borocci, había llevado a su familia a tomar al colectivo. A bordo de un tractor el hombre acercó a su mujer, Nancy Natali Fernández (29) y a sus dos hijos, de 8 y 9 años de edad, hasta la Ruta 22.



A la altura del "cruce de Cebolla", a un kilómetro y medio hacia oeste de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, el tractorista despidió a su familia y emprendió el regreso a la chacra para seguir con las tareas rurales. Su mujer y sus hijos debían cruzar la Ruta 22 de Sur a Norte para tomar el colectivo y cuando el hombre ya transitaba por un camino de tierra, oyó el ruido de una frenada y un fuerte estampido que anunció la tragedia.



Al intentar atravesar la 22 la mujer y uno de sus hijos, el de 9 años de edad, fueron embestidos por una camioneta Fiat Strada dominio MZN 889 que transitaba en sentido Allen-Fernández Oro. Madre e hijo fallecieron en el acto y los cuerpos quedaron tendidos en ambas banquinas. El otro de los hermanitos, de 8 años de edad, alcanzó a cruzar la Ruta 22 y sobrevivió al fatal hecho.



TERMINARON EN EL DESAGÜE



Tres jóvenes volcaron cuando volvían de una fiesta



El accidente ocurrió sobre la ruta 65. No sufrieron lesiones de gravedad.





El conductor de un Peugeot 206 perdió el control del vehículo que, tras girar sobre sí mismo, cayó al canal de riego que corre paralelo a la ruta Chica. En el auto iban tres jóvenes: dos pudieron salir por sus propios medios y un tercero tuvo que ser rescatado por los bomberos. Sufrieron lesiones de poca gravedad a pesar de lo espectacular del accidente.



El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 9:30, en Fernández Oro, cuando los tres jóvenes de entre 20 y 25 años volvían de una fiesta que se había realizado en la Isla 16 en Allen. Presumen que una mala maniobra ocasionó el vuelco, que fue visto por varios automovilistas que transitaban por ese lugar y que dieron aviso a la Policía.



Cuando los efectivos llegaron hasta el auto, dos de los ocupantes ya habían salido de la cabina. Pero como la puerta trasera se había trabado, el tercer joven tuvo que ser rescatado por los bomberos de Allen y Fernández Oro, que usaron pinzas para cortar la chapa y poder liberarlo, en una tarea que se vio dificultada por el importante caudal que traía el canal. Luego, los chicos fueron trasladados al hospital donde se detectó que las lesiones no eran de gravedad.





Mañana accidentada en Allen: tres choques en una hora



Se produjeron esta mañana con pocos minutos de diferencia. Sólo hubo daños materiales.



Tres accidentes sin heridos pero con daños materiales se produjeron en la mañana de este viernes en Allen con pocos minutos de diferencia.



El primero de ellos ocurrió pasadas las 7.40 de la mañana en el kilómetro 1195 de la Ruta Nacional 22, cerca del cruce hacia el zoológico Bubalcó, entre un Chevrolet Corsa y un camión. Mientras intentaba una maniobra de sobrepaso, el Chevrolet terminó chocando la parte trasera del acoplado del camión, perdió el control del rodado, se despistó y culminó su trayectoria en la banquina sur. Al lugar llegó una ambulancia del hospital Ernesto Accame y brindó asistencia al conductor del auto -de apellido Melani y oriundo de Roca- que sólo sufrió traumatismos leves.



Minutos más tarde, un patrullero del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen con dos empleados policiales a bordo se trasladaba hacia el accidente cuando al llegar a la intersección de Calle 4 y acceso Güemes impactó con Peugeot conducido por un hombre de apellido Baldo, oriundo de General Roca. Sólo se produjeron daños materiales. En esa esquina hay semáforo. Según fuentes oficiales, el vehículo policial cruzó el semáforo en rojo e iba con la sirena.







El último de los choques fue en acceso Biló y Calle 4 entre un Fiat Palio Weekend que venía desde Roca y un Renault Clío que ingresaba a Allen. El primero de los autos chocó al segundo en la rueda trasera derecha. Afortunadamente tampoco hubo heridos; sólo se produjeron daños materiales.









Allen: robaron un auto en pleno centro y lo quemaron

Fue ubicado cerca del basural, envuelto en llamas.







Un auto Citroen C4 que fue sustraído esta madrugada cuando se encontraba en la vía pública, justo frente al municipio de la ciudad de Allen, fue hallado en la zona de bardas.



El vehículo, patente GNB140, fue denunciado como robado alrededor de las 00:30 y cinco horas más tardes fue ubicado cerca del basural, envuelto en llamas.



El rodado quedó completamente destruido, a la vera de una picada. En el hecho interviene el personal de la comisaría Sexta.



Alumna de 13 años hospitalizada tras riña callejera en Allen

Fue ayer por la tarde en la plaza San Martín, a la salida de la escuela. La niña fue asistida en la guardia y posteriormente derivada a General Roca. Se había trenzado a golpes con otra chica de 16.







Un nuevo episodio de violencia escolar entre alumnas del nivel medio dejó a una adolescente de 13 años de edad hospitalizada.



La riña entre alumnas del colegio CEM 71 Mariano Moreno de Allen sucedió ayer por la tarde, alrededor de las 18:00, en el horario del egreso escolar.



El escenario de la pelea fue una vez más la plaza San Martín. Allí y ante la mirada de cientos de estudiantes, las dos jóvenes se trenzaron en lucha y una de ellas, de 13 años de edad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza.



Algunos minutos después la ambulancia del hospital Dr. Ernesto Accame tuvo que concurrir a la plaza para asistir a la alumna. La chica fue asistida en la guardia y posteriormente derivada a General Roca ya que sufrió un traumatismo de cráneo.



El subcomisario de la Unidad Sexta, Pablo Hazeldine, contó que la agresora, de 16 años edad, está identificada y explicó que por el hecho se inició una causa judicial por lesiones.

ATE denunció persecución a porteros de Allen



Denuncian como prácticas intimidatorias, las visitas casa por casa a las familias de los delegados sindicales y trabajadores, advirtiéndoles que van a ser despedidos si realizan reclamos.



En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Allen, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que existe un grave proceso de amenazas y persecusiones sobre los porteros de escuela y personal no docente que dependen del Ministerio de Educación de la provincia.



El sindicato informó que el responsable del permanente maltrato laboral es el Delegado Local Sabino Espeche. Quien asumió como prácticas intimidatorias y amenazantes, visitar casa por casa a las familias de los delegados sindicales de ATE y trabajadores, advirtiéndoles, a partir de su condición de contratados, que van a ser despedidos si realizan reclamos.



El accionar de Espeche llegó a un extremo cuando indicó que no se abone el sueldo, ni las asignaciones familiares, a las representantes sindicales desde hace cuatro meses. Esto ha provocado un grave perjuicio a las trabajadoras y a sus grupos familiares. En todos los casos, se trata de empleadas que son único sostén de familia y que tienen hijos a cargo.



Por último, se debe destacar que en la mayoría de las escuelas de la localidad no se respetan las normas de bioseguridad, ya que los mismos trabajadores que tienen a su cargo la limpieza de baños y demás instalaciones, inmediatamente después, sin posibilidad de cambiarse deben dedicarse a preparar alimentos, contrariando lo que indican las normas vigentes.



El miércoles 1 comienza el cronograma de pago de sueldos de septiembre



Con el depósito de los haberes correspondientes del mes de septiembre a los docentes cuyos apellidos se inicien con letras comprendidas entre la "A" y la "L", comenzará el miércoles 1 el cronograma de pago de sueldos a la Administración Pública.



El cronograma continuará el jueves 2 con el pago a docentes con apellidos iniciados de la “M” a la “Z” y de Escuelas Públicas de Gestión Privada.

En tanto, el viernes 3 se acreditarán los salarios de los sectores de Salud Pública, Servicio Penitenciario y Policía.

Continuando el lunes 6, se abonarán las remuneraciones de los trabajadores de la Ley 1844 y Porteros con apellidos iniciados con letras de la “A” a la “L”.

El martes 7 se pagarán los sueldos de los agentes de la 1844, y porteros con apellidos de la “M” a la “Z”, y las pensiones de bomberos voluntarios.

Finalmente el miércoles 8 concluirá el cronograma, con el pago a los empleados de los Poderes Judicial y Legislativo, como así también los correspondientes a los Organismos de Control.



Hombre grave tras volcar sobre Ruta 22 en Allen

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 en Guerrico. Habría perdido el control al intentar esquivar una motocicleta.







Un hombre protagonizó un vuelco sobre la Ruta 22, a la altura de Guerrico, y fue hospitalizado en la Terapia Intensiva de un centro de salud de General Roca. La víctima habría perdido en control del rodado al realizar una maniobra para esquivar una motocicleta.



El accidente ocurrió cerca de las 21:00 de ayer entre el kilometro 1.193 y 1.a194, cerca del camino que conduce al zoológico Bubalcó. En ese lugar un hombre mayor de edad que circulaba en dirección Allen - Roca a bordo de una Ford Eco Sport, despistó y dio varios tumbos.



Según informó el Matías Milano, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Allen, la víctima, un vecino domiciliado en Neuquén, sufrió traumatismos varios y fue asistido por el personal del hospital de Allen.



Algunos minutos después y por la gravedad de las lesiones que presentaba, el hombre fue derivado al Sanatorio Juan XXIII de Roca, donde permanecía internado en Terapia Intensiva.



